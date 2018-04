Slavný herec má za krásnou manželku náhradu: Tato sexy kočka v bikinách je o 30 let mladší než on

Vincent Cassel s o 30 let mladší přítelkyní Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Manželství s krásnou Monicou Bellucci (53) mu ke spokojenosti nestačilo. Vincent Cassell (51) se s italským filmovým sexsymbolem rozvedl a randí s modelkou, která by mohla být jeho dcerou.

Francouzský herec se zamiloval do o 30 let mladší Tiny Kunakey. Po Monice Bellucci jej opět okouzlila žena italského původu. Tentokrát si ale vybral mnohem mladší partnerku. Tina je jen o osm let starší než hercova dcera Deva. S Monicou si pořídili i sedmiletou Léonii.

Vincent tentokrát na pláži nedováděl se svými dětmi, ale užíval si zamilované chvilky se svou novou láskou. Společně odletěli do Brazílie, kde se jeden od druhého nemohli hnout. Herec z filmů Purpurové řeky či Veřejný nepřítel č. 1 je ve skvělé formě, aby se svou o generaci mladší partnerkou držel krok. ■