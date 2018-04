Plnoštíhlá favoritka SuperStar v televizi nesoutěží poprvé: Už před sedmi lety jako holčička bodovala v Talentu!

Adéla Ferencová po sedmi letech Video: archiv FTV Prima/archiv TV Nova

Sympatická boubelka s úžasným hlasem může být divákům povědomá. Adéla Ferencová (15) se totiž v roce 2011 zúčastnila show Česko Slovensko má talent, kde to dotáhla až do finále.

Díky své postavě a dokonalému zpěvu je přirovnávané k fenomenální zpěvačce Adele (29). Její píseň Rolling in the Deep shodou okolností zpívala v Talentu, kde se probojovala až mezi desítku nejlepších účinkujících. Tehdy jí bylo teprve osm let a v porotě jí fandila především Lucie Bílá.

Adélu to stále táhne do světa šoubyznysu. Do SuperStar se přihlásila s přesvědčením, že musí zapracovat nejen na hlasovém projevu, ale také na své postavě. Prozatím omezila sladkosti a snaží se více pohybovat. Když ovšem začne zpívat, její vzhled nikdo neřeší. Porotu okouzlila i po sedmi letech. Dostala od ní žolíka a putuje tak přímo do semifinále. O této zpěvačce určitě ještě uslyšíme. Na videu se můžete podívat na obě její vystoupení, která od sebe dělí sedm let. ■