Hvězda Dětí ráje se v 9. měsíci těhotenství svlékla! Ukázala tělo jen ve spodním prádle

Petra Peterová Foto: Hedvika Tůmová

V devátém měsíci těhotenství se hvězda muzikálu Děti ráje svlékla před objektivem fotografky Hedviky Tůmové a vznikly pořádně odvážné fotky. "Chtěli jsme mít památku," řekla Super.cz Petra, která se cítí i v 9. měsíci velmi dobře. "Musím říct, že nemám žádné problémy, bolesti. Jsem unavenější, ale to je normální," dodala Peterová.

Petra má termín porodu již za týden. Pak už ji čeká role maminky. Již na podzim by se ale ráda vrátila do pracovního procesu, konkrétně do muzikálu Děti ráje, který čeká v říjnu a listopadu turné po halách v Čechách a na Moravě. ■