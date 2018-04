Takové drama jste ve Výměně manželek ještě neviděli! Jana byla při natáčení napadena agresivním otcem šesti dětí

Jana byla ve Výměně manželek napadena Romanem. Video: archiv TV Nova

Na některé manželky čeká nekonfliktní prostředí a vřelé přijetí, ale Jana na natáčení určitě v dobrém nevzpomíná. Z Liberce putovala do Bíliny, kde měla na starost šest dětí. Ty by ještě zvládla, ale pořádně ji potrápil náhradní manžel Roman.

„Ty jsi pro mě nula, která si hraje na krále, a přitom jsi roura,“ vystartoval po ní, údajně v podnapilém stavu, když se zastala jeho potomků. Jana, která má s hrubiány praxi z baru, si to nenechala líbit a označila jej za koště. To se mu samozřejmě nelíbilo a došlo k fyzickému napadení náhradní manželky. Agresivní otec šesti dětí poté opustil byt a mlátil hlavou do dveří od výtahu.

Dvojnásobná maminka Jana zachovala klid. Její prioritou bylo utěšit děti. Výstup otce je totiž rozrušil a některé z nich rozplakal. Dramatickou situaci, při níž musel zasahovat štáb, najdete na videu. ■