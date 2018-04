Pánové, držte se! Tereza Kerndlová se pochlubila svým sexy zadečkem

Zpěvačka dráždí pouze ve spodním prádle. Foto: instagram T.Kerndlové

„Holky, to jídlo je ale svině, co? Když já to tak miluju. Měření tuku," připsala si zpěvačka ke svůdné fotografii na sociální síti, na které hanbatě špulí svůj zadeček. Kerndlová si odjakživa na své figuře zakládá a špíčky byste na jejím těle jen těžko hledali, což si nyní může díky snímku každý ověřit.

Tereza odletěla odpočívat před šňůrou koncertů, které jí začínají již tento týden, do prosluněného španělského letoviska Marbella, kam se několikrát ročně vrací. Vedle chytání bronzu na pláži se baví také pózováním před fotoaparátem. Sociální síť totiž zahlcuje jedním snímkem za druhým, na kterých vystavuje na odiv především své ženské zbraně, které jí může mnoho dam jen tiše závidět. ■