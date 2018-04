Přestala definitivně kouřit a kila šla nahoru. Jak se Frejová dostává zpět na svou ideální váhu?

Může si dovolit i takto odvážné elastické šaty. Michaela Feuereislová

„Já vždycky říkám, že jak se člověk cítí, tak vypadá navenek. Asi se těžko bude cítit skvěle někdo, kdo bude jíst bůček a nebude cvičit. Ale je pravda, že i takové lidi znám. Nesportují, ale cítí se báječně,” rozpovídala se o zdraví na oslavě padesátin Hanky Kynychové herečka, která prý před rokem a půl přestala kouřit. „Teď si myslím, že jsem to típla definitivně a díky tomu jsem přibrala asi sedm kilo. Proto jsem teď ve stravě i ve cvičení nastavila pravidelný režim. Je to sice těžké, protože pokud nemáme cvičení jako Hanka Kynychová jako povolání, je to složitější. Ale vždycky je to jenom o rozhodnutí.”

Frejová se nebojí skládat oběti proto, aby vypadala dobře. „A já raději vstanu ráno v půl sedmý abych od půl osmý do půl devátý mohla jít cvičit, protože ten den pak vypadá úplně jinak. Myslím si, že když je člověk psychicky v pohodě, tak to je fajn. Naštěstí i moje dcera se mnou sdílí nadšení a chodí se mnou lézt po stěnách. Myslím si, že tento sport je ideální na procvičení celého těla, na bolavá záda. Spojuje spoustu věcí. Do toho pravidelně cvičím pilates a tai-chi. A když se náhodou stane, že nemůžu jít cvičit, tak si ráno dám pět tibeťanů a hned se cítím lépe. Myslím si, že je to o tom, jak říkala Hanka, že se člověk musí rozhodnout. A jakmile se člověk stane závislým na tom, jak se cítí, je to taková odměna, kterou každý ocení,” říká Kristýna, jejímiž rodiči jsou čeští herci Věra Galatíková a Ladislav Frej.

A praktikuje nyní na jaře detox organismu? „Já jsem zastáncem toho, že bychom se měli naučit poslouchat svoje tělo. Myslím si, že když všichni šílí s tím, že je jarní detox nebo před velikonoci žádný alkohol, tak je to jen o tom, že bychom měli poslouchat svoje tělo. Když mi řekne, že bych si měla dát třeba pauzu od vína, tak to prostě udělám. A je jedno, jaké je roční období. Já jsem od února vyřadila alkohol a příjemným bonusem je to, že jdou dolů i kila. A samozřejmě se pak snažím jíst zdravě, ale jím tak celý rok, takže v jídle velké změny nedělám. Jsem zastáncem toho, aby člověk poslouchal, co nám naše tělo říká. Tělo nás vždycky varuje, když je nějaký problém. Tělo signály vysílá, jen my je často ignorujeme. Proto se pojďme naučit poslouchat svoje tělo a dělat si detoxy tehdy, kdy je potřebujeme, a ne tehdy, kdy se to dočteme v časopise,” říká Kristýna Frejová. ■