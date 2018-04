Hádali byste jí pět křížků na hřbetu? Známá cvičitelka popsala recept na stále svěží vzhled

Občas taky zhřeší. Michaela Feuereislová

Jelikož Kynychová na svůj věk rozhodně nevypadá, snažili jsem se od ní zjistit tipy, jak se udržet svěží. „Můj tip je chovat se ke svému tělu celý rok tak, abychom nemuseli před létem řešit radikální diety. Budeme-li pravidelně cvičit a kvalitně jíst, nezaskočí nás ani dovolená v dubnu, na kterou se právě chystám,” říká Hanka.

A na jaká zásadní pravidla nikdy nezapomíná? „Rozhodně bychom měli poslouchat svoje tělo. Důležitá je duševní rovnováha. Co se stravy týká, já osobně jsem před lety vyřadila lepek, protože mám intoleranci a zcela jsem omezila i mléčné výrobky. Výjimkou jsou u mě pouze kvalitní sýry. Protože poslouchám svoje tělo, tak jsem také začala jíst méně masa, které mému tělu v hojném množství neprospívá. Ženy v mém věku by se měly řídit tím, že jedna porce jídla by se nám měla vejít do dlaně. Protože s přibývajícím věkem už tolik jídla nepotřebujeme. No a pohyb, osobně si myslím, že 20 – 30 minut denně je povinnost. A nemyslím, že bychom se měly potit v tělocvičně, stačí svižná procházka. Pohyb by měl být stejnou součástí našeho každodenního života jako třeba zubní hygiena,” vysvětluje cvičitelka.

Kynychová si k narozeninám nadělila nové cvičební DVD s názvem Postava snů 2. Hanka Kynychová tentokrát na DVD necvičila sama. Přizvala k sobě známé tváře Heidi Janků, Ivanu Jirešovou a Kristýnu Janáčkovou.

„Cvičení je jak pro pokročilé, tak pro začátečníky, protože je možné různé bloky a tréninky kombinovat,” říká Hanka Kynychová a dodává: „Navíc se nejedná o aerobik a žádné choreografie, takže to zvládne opravdu každý. Prostě vydatný trénink na posílení fyzické kondice a zpevnění svalů celého těla. Jednotlivé cvičební bloky se dají skvěle kombinovat, takže si každá cvičenka sestaví svůj trénink tak, jak se zrovna cítí. Velkou novinkou je cvičení se známými tvářemi. Přizvala jsem Heidi Janků, Ivanu Jirešovou a Kristýnu Janáčkovou, abych ženám ukázala, že i krásné a slavné ženy se musí potit, cvičit a dřít, aby vypadaly tak, jak vypadají.“ ■