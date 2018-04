Drsné přiznání pod tlakem výhrůžek expřítele: Vousatá vítězka Eurovize je HIV pozitivní

Conchita Wurst se nakazila virem HIV. Michaela Feuereislová

„Dnes přišel ten den, kdy se na celý zbytek života osvobodím od Damoklova meče: jsem už mnoho let HIV pozitivní. Pro veřejnost je to vlastně irelevantní, ale expřítel mi vyhrožuje, že s touto osobní informací půjde na veřejnost. A já nechci ani v budoucnu nikomu dávat právo na to, aby mě zastrašoval a ovlivňoval tímto způsobem můj život,“ prozradila Wurst s tím, že je už několik let v lékařské péči pod takzvaným detekčním limitem, což znamená, že není ve stavu, že by mohla virem někoho nakazit.

A proč vlastně Conchita svou nemoc tak dlouho tajila? „Z několika důvodů jsem dosud nechtěla jít s touto informací na veřejnost, jen dva z nich tu budu jmenovat. Nejdůležitější byla moje rodina, která o všem ví už od prvního dne a bezmezně mě podporuje. Chtěla jsem je ušetřit pozornosti související s HIV pozitivitou jejich syna, vnuka a bratra. Stejně tak to vědí moji přátelé už nějakou dobu a s informací zacházejí stejně bez předsudků, jako bych s ní já zacházela u každého z nich,“ říká Conchita.

Informace o nemoci je podle zpěvačky podstatná jen pro lidi, se kterými přichází v úvahu sexuální kontakt.

„Coming out je lepší, než aby se to ven dostalo od někoho dalšího. Doufám, že dodám odvahu dalším a že jim pomůžu učinit další krok proti stigmatizaci lidí, kteří se ať už vlastním chováním nebo cizím zaviněním nakazili virem HIV,“ uzavřela zpěvačka. ■