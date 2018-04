Ve filmu ho možná ani nepoznáte. Díky kostýmu se z průměrného šedesátníka stane rockový skřítek

V masce je na první pohled k nepoznání. Video: BIOSCOP

„Já sám jsem nikdy moc na rockové koncerty nechodil, ale dělám si je. Mám doma vybavení, pět kytar, basovku, bicí, a když se sejdou kolegové herci a je trochu veseleji, tak hrajeme a děláme rock. I když to neumím,“ vysvětlil s úsměvem Bob Klepl. Otec dvou dospělých dcer v jeho podání je ale trochu „divný“. „S parukou mě nikdo nepoznal, občas si mě pletli s Mišíkem, občas s Magorem Jirousem, ale mně to dělalo dobře. On je to takový magor, fanoušek kapely, co sbírá kelímky od piva, které vypil na koncertech. Což je abnormalita, scenáristický exces, ale je to vtipné a diváky to pobaví,“ dodal herec.

V komedii Dvě nevěsty a jedna svatba, která se objeví v kinech od 26. dubna, dále uvidíme Annu Polívkovou, Ester Geislerovou, Evu Holubovou, Jana Dolanského, Jaroslava Plesla či blogerku Dominiku Myslivcovou (23), která zde hraje celebritu propagující přípravek na zvětšení poprsí. ■