Syn Ivety Bartošové (†48) Artur Štaidl: Rozpadá se mu kapela, přišel o polovinu členů

Artur se musel rozloučit s částí kapely. Herminapress

Takřka tři roky poté, co začal syn tragicky zesnulé zpěvačky Ivety Bartošové (✝48) sklízet úspěchy se svou hudební skupinou, přišly první problémy. Artur Štaidl (21) se musel rozloučit hned se třemi členy své metalové kapely Behind The Mirror neboli Za zrcadlem.