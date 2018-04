Nevyléčitelná nemoc? Krásná Rozina z Ulice trpí nesnesitelnými bolestmi

Anna Kadeřávková se potýká s velkým zdravotním problémem. Foto: Skutečný dárek

„Jsem nemocná. Boreliózu mi diagnostikovali v sedmi letech po kousnutí klíštětem, po kterém se mi udělal obrovský flek na těle. Přeléčili jsme to antibiotiky a nechali být. V patnácti jsem cítila velkou únavu, bolesti hlavy a stavy malátnosti. Byla jsem na vyšetření i na lumbální punkci, kde odebírají mozkomíšní mok z páteře, který má potvrdit nebo vyloučit borélie v těle. Mně to vyloučili, ale problémy setrvávaly, až pomalu vymizely, nebo spíš člověk si pak i na ty migrény 4× do týdne zvykne a přijde mu, že je to normální,” rozpovídala se Anna o svém problému.

Nepříjemné stavy se znovu objevily. „Minulý rok jsem měla velký zlom v psychice, což pro mě bylo jako pro dost stabilního člověka zvláštní, ale dělo se kolem mě tolik změn a situací, že mě nenapadlo, že depresivní stavy by mohlo způsobovat něco jiného. Kvůli tomu jsem furt cestovala. Jen pro vysvětlení, asi jsem vypadala jako holka s úsměvem od ucha k uchu, co si brázdí svět a nic jí nechybí, ale realita byla jiná. Měla jsem tolik problémů sama v sobě, že jsem se před nimi snažila utéct.“

Málokdo by řekl, že věčně usměvavá plavovláska prožívá takové trápení. „Zlom přišel na konci téhle zimy, kdy mně začaly strašně bolet kyčle, rameno a začala jsem být unavená a nemocná. Pořád. V noci jsem se budila bolestmi v kloubech a ráno nemohla pořádně chodit. Nic mě nebavilo, jídlo mi nechutnalo a do toho ta fyzická bolest. Opět mě mamka poslala na krevní testy, že prý ať máme jistotu‚ že jsem jen hypochondr a že to borelióza není. Byla. A je. A i teď, po 4 měsících a dobrání několika antibiotik. Mám pocit, že nezabírá nic. A z vašich příběhů (za které ještě jednou velký DĚKUJI) a z informací od českých doktorů vím, že se říká, že je nevyléčitelná. Proboha, takhle napsaný to zní ještě hůř, než když to člověk jenom slyší nebo říká, fuj,“ přiznala Anna.

Herečka se rozhodla své problémy řešit na klinice v Německu. V tomto zařízení se specializují konkrétně na tento typ onemocnění. Herečku mrzí, že jí v Česku nedokázal nikdo pomoct. „Vadí mi, jak všichni lékaři tady ‚NEVÍ‘ a nejsou schopní vám nic říct. To jako vážně? Když jde o takhle vážnou nemoc, jejíž následky se s námi pak můžou táhnout celý život?“ ■