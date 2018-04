Plavky, sexy prádlo i svůdné výstřihy: 10 žhavých fotek úchvatné oslavenkyně Lucie Borhyové

Lucie Borhyová slaví 40. narozeniny. I takhle jí to seklo... Foto: Super.cz/archiv L. Borhyové, VDN Promo, archiv T. Sabáčkové

Stačí, když zveřejní snímek své perfektní postavičky v plavkách nebo zapózuje v sexy kalendáři, a pánové vrní blahem.

Vnadná Lucie se focení svůdných snímků rozhodně nebrání. S fotogenickou tvářičkou a blonďatými kadeřemi je ostatně prototypem ženy, která je pro pózování jako stvořená.

Divákům se tak často představuje i jinak, než jsou na ni zvyklí z televizních obrazovek. A co teprve když si vyjde do společnosti v modelu s odvážným dekoltem. Pánové rázem nevědí, kam směřovat své pohledy. Do očí se jí ale určitě nedívají.

Na žhavé snímky oslavenkyně Lucie Borhyové se podívejte v galerii. ■