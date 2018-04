Tohle tělíčko patří hokejové hvězdě Pavelcovi! Budková odletěla ohřát kosti a v plavkách je k nakousnutí

Tereza Budková má parádní postavičku. Foto: archiv T. Budkové

Modelka Tereza Budková (27) odletěla na pár dní do arabského emirátu Rás al-Chajma, kde vystavuje své dokonalé tělíčko. To už dva roky patří hokejovému brankáři Ondřeji Pavelcovi. "Jsem tu s kamarádkou jen na tři dny, víc času bohužel nemám. Je to tu výborný, ale krátký. Konečně sluníčko, odpočinek," řekla Super.cz Budková.