Cibulačka ze sektu a nízkokalorické koktejly. Česká Barbie se marně snaží okouzlit svým gastro uměním

Blogerka posedlá růžovou využívá každou šanci ke zviditelnění.

Dalo by se ještě pochopit, že je Dominiky plný internet, když mají její příspěvky milióny zhlédnutí. Byla přece jen jednou z prvních influencerek svého druhu a dodnes má český rekord přes 74 miliónu zhlédnutí, a tak má silnou základnu fanoušků. Že odmoderuje svoji soutěž Miss Princess a sem tam nějakou další akci, to by se také ještě dalo překousnout, protože když nechcete, tak na takovou akci prostě nejdete. Jenže Myslivcová už exhibuje i na stříbrném plátně. Nedávno si zahrála samu sebe ve snímku Věčně tvá nevěrná, teď natáčí novinku Po čem muži touží, kde hraje redaktorku Dominiku. Pořád nemá dost!

Jestli máte rádi pořady o vaření a lidi jako Zdeněk Pohlreich, tak i těm už růžovka fušuje do řemesla. „Vařit mě baví. Tak proč to neukázat, když je zájem?“ sebevědomě prohlásila Dominika. Její cibulačka ze sektu je šlágr. Možná je však načase trošku zabrzdit. Každé jídlo se totiž jednou přejí a Myslivcová by tak mohla brzy splakat na výdělkem.

Na druhou stranu, když si na podobném druhu pořadu mohl udělat jméno i takový Láďa Hruška, může se do toho pustit zřejmě každý. „Můžu vás uklidnit, nebyla to jednorázová akce, ale pozvali mě do jednoho pořadu, abych jim ukázala pár zdravých receptů. Nechte se překvapit, třeba mě inspirovali,“ smála se blondýnka. ■