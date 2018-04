Být úspěšnou modelkou spodního prádla není zadarmo. Votavová důsledně čistí tělo, aby se mohla ukazovat v podprsence

Jednou týdně navštíví saunu. Foto: archiv K. Votavové

Po zimě má většina z nás potřebu své tělo odlehčit a očistit od toxinů. Stejně to má také Kateřina Wohlmann Votavová, která jarní detox podstupuje pravidelně každý rok.

„Jedenkrát za čtvrt roku piju antioxidanty po dobu jednoho měsíce,” prozrazuje. K očistě se snaží přistupovat ale s rozumem, a to nejen na jaře, ale po dobu celého roku. Rozhodně není ten typ člověka, který by se trápil hlady. „Nejsem žádný jarní detoxový maniak. Spíš se snažím po celý rok udržovat tělo v rovině. Jsem z lékařského hlediska bezlepek a k tomu vegetarián, takže to tělo až tak nezatěžuji. Snažím se hýbat, což je ideální i na psychiku,” říká Katka.

A jaké jsou její tipy? „Pravidelně jedenkrát týdně chodím do sauny. Samozřejmě miluju mlsaní a to si neodepřu. Občas i ten smažák. Vše s mírou,” říká Kateřina Wohlmann Votavová. ■