Odchodem z Tváře ze světa nezmizela. Pazderková prožije v divadle milenecký poměr s Markem Taclíkem

„Hrajeme tam milenecký pár, což je samo o sobě legrační. Ona je to komedie, tak snad to bude vtipné. Není co tajit, stejně to vyjde ve středu najevo. Když mám mít milence, tak jedině Marka Taclíka,“ s úsměvem prozradila Iva a hned se s chutí nechala se svým objevem vyfotit. A dost jim to slušelo, člověk si přece nebude na mimomanželské radovánky pořizovat někoho, s kým mu nebude dobře.

„No, jsou to radovánky ovšem jen na divadelní scéně. My se s Markem známe už docela dlouho, nikdy jsme spolu nehráli, takže tohle je takové mé splněné přání, kdy se sejdeme na jevišti, a ještě k tomu coby milenci. A navíc ta hra jménem Pravda, kterou od středy 18. dubna tady na Fidlovačce nabídneme divákům, je opravdu skvělá. Je od v současné době nejhranějšího francouzského dramatika Floriana Zellera, není to žádná přiblblá komedie s povrchním humorem. Naopak je v ní hodně ironie a sarkasmu, což mám ráda. A pozor, taky je trošku naučná,“ dodala Iva Pazderková.

Herečka rozjíždí aktivity na více frontách. „Točím nový klip, věřím, že se budu věnovat hodně psaní a vymýšlení nových videí na internetu,” láká své fanoušky Iva Pazderková. ■