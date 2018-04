Máma Štiková svou rodinu troufale přirovnává ke Kardashianovým: Koktovi ale nemůže přijít na jméno

Monika Štiková Super.cz

Nejprve jsme se dotkli i módy, protože Monika svými modely většinou dost překvapí a módní policisté na ní obvykle nenechají nit suchou. "Co se mi líbí, to se mi líbí, a klidně to může být i ze sekáče," řekla nám Štiková, která z vlastních zásob oblečení vycházela i ve zmíněné reality show. "Je to všechno moje oblečení, protože tam máte kamery patnáct hodin denně. Musíte se cítit dobře, abyste byli vážně sami sebou," míní.

"Celé to vzniklo tak, že mě Prima oslovila s něčím úplně jiným. Ale já jsem pusa nevymáchaná, takže na desáté schůzce jsem navrhla, že by tohle taky nebylo špatné. A oni se toho chytli. A já si myslím, že je to výborný. Plno lidí říká, že by do toho nešli, že to bude na nic, že to není dostatečně důstojné. Ale koukněte se ve světě, kde má každá země nějakou rodinu. Třeba Osbournovi anebo Kardashianovi v Americe, a to jsou velké hvězdy. V Itálii je to zase nějaký fotbalista. Ať si říká, kdo chce, co chce, pro mě je to čest," míní

"Šla jsem do toho proto, aby si lidi udělali obrázek, kdo je kdo a proč se třeba někdy tak bouřlivě chová," pokračovala. Zajímalo nás, zda Štikovic rodinu natáčení stmelilo, anebo naopak vznikly nové konflikty. "Kdyby to bylo jenom drsné, tak to za chvilku nikoho nebude bavit. Je to jako sám život. Každý má v té rodině dobré i špatné chvíle. O tom, jaká je Ornella, já už vím dávno. Stmelilo mě to se Charlottou a jejím přítelem, s manželem jsme tak nastejno. Ale kdo mě negativně překvapil, je Pepa Kokta," prozradila.

Tak to jsme samozřejmě chtěli podrobnosti. "Do té doby jsem s ním neměla jediný konflikt. Vycházeli jsme spolu hrozně dobře. A zjistila jsem, že je velice vulgární, i když tvrdí, že není. Pak jsem si vzpomněla, že když byla Ornella v pátém měsíci těhotenství, tak ní na ulici veřejně řval: Krávo! Tak to rozhodně není poprvé. Ale to by ještě tak šlo. Ale když vás někdo fyzicky napadne, tak už si řeknete, že tam není něco v pořádku," uzavřela s tím, že více se dozvíme až ve Štikách. ■