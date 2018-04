Mel B (42) ze Spice Girls si umí okořenit život: Takhle relaxovala v bikinách a lodičkách

Mel B Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Rozvod se Stephenem Belafontem pro ni byl vysilující. Mel B (42) vyrazila načerpat síly do Kalifornie, kde chtěla být i u bazénu za dámu na vysokých podpatcích.

Loňský rok byl pro zpěvačku ve znamení sporu s exmanželem. Během rozvodového řízení na sebe zveřejňovali informace, které na veřejnost nepatří. Mel B si v prosinci oddechla a uzavřela náročnou životní kapitolu.

Teď potřebuje doplnit energii nejen na další randění, ale také na comeback Spice Girls. Holky to opět daly dohromady a údajně mají v květnu zazpívat na svatbě prince Harryho a Meghan Markle. Pro návrat Spice Girls by to byla skvělá příležitost.

Mel B relaxovala v kalifornské destinaci Desert Hot Springs, kde odpočívala se svým kamarádem Garym Madatyanem. U bazénu s horkým pramenem se vystavila ve dvoudílných plavkách. Zpěvačka nejspíš nechtěla, aby polevila její lýtka, a po resortu se pohybovala v lodičkách na vysokých podpatcích, což nejspíš nebylo příliš pohodlné. ■