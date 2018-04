Nejen její oblíbená černá: Kovaříková rozzářila novou kolekci spoustou barev. Je to nádhera

Taťána Kovaříková Super.cz

"Černá zeštíhluje, dělá dobře každé ženě a moje klientky ji pochopitelně rády vyhledávají. I u mne v šatníku převažuje, i když pár barevných kousků tam mám. Ale když mám něco pracovního, stejně obvykle zvolím černou, protože se v té barvě nebarvě nejlépe cítím a jsem to prostě já. Když jsem tuhle přišla do ateliéru v červené tunice, skoro mě nikdo nepoznal," svěřila návrhářka.

Táně předváděly krásně modelky, převážně blondýnky. "Nějak se to sešlo, ale neřešila jsem barvu vlasů. Vybrala jsem takové, které měly ženské křivky a hodily se do mých modelů," vysvětlila Kovaříková, která prý tvořila novou kolekci ještě v pošmourném počasí, tak se trochu bála, aby z toho nevyšel spíš podzim. "Ale nakonec se to povedlo," uzavřela. ■