Po dramatickém pádu podstoupila další vyšetření. Bohdalová musela mít jistotu před návratem na scénu

Jiřina Bohdalová nenechává nic náhodě. Herminapress

Podle všeho národem milovaná herečka potřebovala doporučení lékařů také jako uklidnění a podporu vnitřního klidu, než opět vystoupí před diváky na jevišti. Představení na své domovské scéně je totiž velmi fyzicky náročné, herečka má spoustu těžkých dialogů a po dobu dvou hodin prakticky nesejde z jeviště.

Bohdalová bezprostředně po pádu absolvovala sérii vyšetření včetně CT mozku ve Vinohradské nemocnici. Včerejší návštěva odborníků, kteří se řadí mezi špičku v naší zemi, ji měla ale zjevně uklidnit, že je vše v pořádku.

„Musíme ji dostat na jeviště. Hraní ji léči, jakmile máma vyjde na scénu, tak bude vyhráno,” popsala nám Simona Stašová důležitost toho, aby její maminka opět vyskočila do hereckého sedla. „Pro ni je motorem radost ze života, to je její motor. To jí ten pád prostě nesmí vzít,” uvedla Stašová, která se společně s dalšími rodinnými příslušníky a blízkými o maminku poslední dny starala. „Rodina se semkla, pomáhal nejen Zdeněk Zelenka, ale všichni, kdo mohli," dodala Simona Stašová. ■