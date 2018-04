Před osmi lety měla o 15 kil víc! Kamila Nývltová ukázala fotku z časů, kdy byla pořádně oplácaná

Kamila před osmi lety a nyní Foto: archiv K. Nývltové

"Dnes jsem si prohlížela staré fotky a našla jsem jednu, která mě dost zaujala ne tím, že je stará osm let, ale tím, že jsem vypadala fakt jinak. V roce 2010 jsem měla 72 kilo a teď mám 57," prozradila Nývltová.

"Myslím, že jsem za tu dobu udělala obrovský progres a má postava vypadá jinak. Změnila jsem jídelníček a upravila životní styl, ano i já jím sladké a hamburgery a občas se přejím, div mi nepraskne břicho, ale vím, že to vyběhám, vycvičím a bude mi zase hej. Zkoušela jsem v životě plno sportů, nejvíc mi formovalo tělo běhání a především box a fitness. Je to fakt bomba pocit, vidět tuhle proměnu, ale věřte nebo ne, je to stejně především o hlavě. Jsem šťastná, spokojená a od toho se to všechno odráží. Ať to zní možná nafoukaně, jsem na sebe hrdá," dodala Nývltová. ■