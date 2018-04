Děti výjimečně nechali doma. Extravagantní zpěvačka s manželem bubeníkem pracují na třetím dítěti

Klára Vytisková si užívala volného odpoledne s manželem. Super.cz

Po delší době se ve společnosti objevila Klára Vytisková (32) v doprovodu svého manžela Romana Víchy. Dvojice vyrazila na večírek do uměleckého ateliéru Prám, kde byla představena kolekce Conscious Exclusive z udržitelných materiálů, což bylo oběma víc než blízké.

„Málokdy si spolu vyrazíme ven, ale jednou za čas je to potřeba. Když to klapne a s holkama může někdo být, tak si vyjdeme,” nechala se slyšet Klára Vytisková, která měla zařízené hlídání jejich babičkou. „Dali jsme si takový předsevzetí, že jednou měsíčně musíme chodit na rande,” říká Klára.

Extravagantní zpěvačka a vyhledávaný bubeník spolu mají dvě dcery. Plánují v rozšiřování rodiny pokračovat? „Pro mě byly vždycky tři děti vizí úplné rodiny, ale uvidíme. Přece jen Olivce je deset měsíců, takže to neřešíme aktuálně,” říká Vytisková, pro kterou bylo největší životní změnou narození první dcery Emilky (3). „Největší rozdíl bylo z nuly na jedno dítě, byla to velká změna. S příchodem druhého dítěte se žádné drama nedělo, se dvěma jsem vlastně v pohodě. Doufám, že to třetí bude úplně nejvíc v pohodě,” směje se Klára Vytisková. ■