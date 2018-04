V 5. měsíci má nahoře sedm kilo: Bývalá hvězda Ulice prý nepřibírá tolik na bříšku, ale spíš na zadečku

Manželé Míša a Roman Tomešovi Super.cz

"Choreografie už dělat nebudu a premiéra je až v lednu, tak bych to ráda zvládla. Vidím to tak, že se spíš na ty zkoušky budu chodit koukat, odzpívám si to a možná trochu přispěju do činoher," řekla nám Míša, která je v pátém měsíci. Druhý potomek má přijít na svět právě v době zkoušek Vlasů. "Zatím jsem přibrala sedm kilo, na rozdíl od prvního těhotenství mám kila spíš na zadku než na bříšku," svěřila.

Jak ale chtějí zvládnout dvě maličké děti a náročnou práci? "Hlídají nám sousedky, babičky, teta, kamarádky. Nebude to tak hrozné. Navíc Kristián už se dá dobře zvládnout. Už je docela samostatný. Vyhraje si sám, už mu dávám lžičku, ať sám jí, a zkoušíme i nočník. To se tedy někdy povede a někdy ne, ale věřím, že během léta to zvládneme," řekla nám Míša. ■