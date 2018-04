Herečka z Ulice v šoku: Násilník, který ji málem zabil, je po smrti

Veronika Zelníčková Michaela Feuereislová

Muž, který v létě 2016 brutálně napadl Veroniku Zelníčkovou (24), zemřel. Zpěvačku a herečku, známou například z Ulice či Ordinace v růžové zahradě, celá situace velmi zaskočila. „Nikomu smrt nepřeji, ale když jsem se to dozvěděla, tak se mi značně ulevilo. Asi už se nebudu tolik bát. Přestože šel na osm let do vězení, měla jsem to stále v sobě," svěřila Super.cz Zelníčková s tím, že tomu stále nemůže uvěřit.