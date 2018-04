Režisér Snowboarďáků Karel Janák poslouchá manželku jako hodinky

Karel Janák promluvil o tom, co ho teď nejvíc zaměstnává. Super.cz

„Režie muzikálu se hodně filmu podobá, musí se přes sebe dávat ty vrstvy zpěvu, mluvení a světel, je to trochu show, třeba Filip Renč by mi to asi potvrdil. Ale je to pro mě něco nového, dělám to, protože mám manželku majitelku divadla, takže jsem do toho byl trochu dokopanej,“ svěřil režisér, který připravuje na 14. dubna premiéru muzikálu Freddie, jenž odvypráví životní příběh slavného zpěváka Freddieho Mercuryho.

„Muzikál jsem i psal, takže ta příprava scenáristická trvala asi rok, není to jednoduché dát to dohromady, hlavně zasadit písničky tak, aby to dávalo děj a byly tam emoce, a závěrečné zkoušení trvá už tři měsíce," svěřil Janák, který se do režírování muzikálu vrhnul poprvé v životě a doufá, že vše dopadne dle jeho představ. ■