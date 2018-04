Takhle jí to sluší ve svatebním: Krásná Mališová se ale ani po šesti letech vztahu žádosti o ruku nedočkala

Karolína Mališová Super.cz

Česká Miss Earth pro rok 2015 a modelka Karolína Mališová (21) chodí s přítelem už šest let, ale svatba zatím na dohled není. Do svatebních šatů se nehrne už proto, že je obléká díky své profesi. Při focení nové kampaně na šperky si opět zahrála na nevěstu.

"Tohle focení mám strašně ráda, je to něco úplně jiného. Svatební je prostě svatební," řekla Super.cz s úsměvem Karolína. Na vlastní veselku ale zatím nemyslí. "Na to je ještě dost času. To zatím vůbec neplánujeme," upřesnila.

Čekají ji jiné životní změny, složitější pro vztah to bude s přesunem Mališové z Olomouce do Prahy, který plánuje. Její partner má na Moravě práci. "Stále dojíždím, ale příští rok se chci přestěhovat. Dodělám bakaláře, takže to mám určitě v plánu," dodala. ■