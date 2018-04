Další skandál v SuperStar: Habera označil soutěžící za chcíplou mršinu. „Uražený chudák“ a „To přehnal“, píší diváci

Pavol Habera nazval jednu ze soutěžících chcíplou mršinou. Video: TV Nova

Zpěváci, kteří by se rádi stáli novou SuperStar, se musí připravit i na to, že je při natáčení čeká potupa. Porota často volí dost nevybíravá slova, která diváky při sledování televize zvedají z pohovky.

Dost nevhodně se v poslední epizodě projevila Katarína Knechtová, když Tomáše Křižku za jeho projev ohodnotila naprosto nevhodným způsobem. Řekla mu, že neprojevuje žádný cit, a tím pádem nebude dobrý ani v posteli.

Své pověsti drsného kata dostál i Pavol Habera. Tomu se nelíbila Viktorie Černíková navzdory tomu, že zbytek poroty s písní Sweet Child O´ Mine nadchla. Slovenský zpěvák se projevil až s nástupem dalšího soutěžícího, kterého vychválil.

„Nechápu, proč kolegové pustili tu před tebou. Ty jsi nadprůměr, nejsi úplně top. Když už má někdo v tuto chvíli postoupit, tak jsi to ty, a ne chcíplá mršina, která se nám tam před chvíli dostala,“ urazil při hodnocení Michala Viktorii.

A na diváky to neudělalo vůbec dobrý dojem. „Habera to přehnal!!! Ten slovník si mohl odpustit,“ napsala na sociální síti Petra. Na obrazovku nevěřícně koukala i Eva. „Habera je neuvěřitelně nafoukaný. Uražený chudák, když zpěvačku nazval chcíplou mršinou. No pardón, ale fuuuj, Habera fuuuj!“ podělila se o svůj dojem z pořadu. ■