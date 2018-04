Sympatická osmdesátnice opět v divadle: Babička z Vyprávěj se po delší době objevila ve společnosti

Nina Divíšková v Malostranské besedě Herminapress

Divíšková se objevila v pražské Malostranské besedě, kde se více jak padesát let po premiéře Smočkovy komedie Podivné odpoledne Dr. Zvonka Burkeho opět potkala s Vladimírem Pucholtem.

Společně si ještě jednou, i když pouze ve čtené formě, střihli Dr. Burkeho a Svatavu, přičemž roli Outěchové četl sám autor Ladislav Smoček.

Divíšková, která si v posledních letech zahrála například babičku v seriálu Vyprávěj, byla nadšená nejen ze samotné hry, ale i z opětovného setkání s Vladimírem Pucholtem (diváci ho pamatují coby Filipa ze Starců na chmelu).

Zavzpomínala i na to, jak byl Pucholt coby mladík rozverný. „On byl v postpubertálním věku takový strašně hravý. Pořád si kupoval takové to „umělé blití“ a házel to po mně,“ smála se Divíšková, jež si pochvalovala i zmíněnou divadelní hru. „To je nejlepší hra, která přežije už spousty dávno padlých titulů, je to nesmrtelný,“ pochvalovala si herečka. ■