Znáte víc sexy dřevorubce? Roman Šebrle s napumpovanými bicáky a do půl těla v akci

Roman Šebrle ví, jak své fanynky potěšit. Foto: archiv R. Šebrleho

Moderátor Zpráv na Primě Roman Šebrle (43) prozradil, co dělá na jaře ve volném čase. Štípe dříví a rovnou nahý do půl těla. Po odvážné valentýnské fotografii je to za krátkou dobu už jeho druhý záběr, nad kterým se fanynkám tají dech.