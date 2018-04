Heidi Janků má novou kapelu: Dala to dohromady se synem Věry Špinarové (†65)

Heidi Janků má z nové spolupráce radost. Foto: MV knihy

Legendární zpěvačka odešla náhle loni v březnu a její syn nevěděl, zda bude chtít ještě po bolestné ztrátě vystupovat. V srpnu téhož roku pak odešel také manžel Heidi Janků a zpěvačka se ocitla ve stejné situaci. Nyní se ale oba rozhodli, že spojí své síly. „Napadlo mě, že bychom spolu mohli zkusit začít spolupracovat. Oslovila jsem ho, aby dal dohromady kapelu. Sehnal tři skvělé kluky, kteří jsou sehraní, a začínáme zkoušet," svěřila Heidi, která plánuje s kapelou HeidiBand vystoupit na pár koncertech už toto léto.

„Máme zatím nazkoušených deset písniček, potřebujeme, aby se nám to dostalo pod kůži. Neplánujeme žádnou šňůru, spíš pár vystoupení, abychom přišli na to, zda to bude mít u fanoušků ohlasy. A když ano, tak příští jaro by byla koncertní šňůra,“ řekla zpěvačka, která má s Adamem velmi dobré vztahy.

„On s námi jezdil, když byl malý a měla jsem ještě živou kapelu, Ivoš ho bral s sebou, takže si toho hodně pamatuje,“ dodala Heidi a pochlubila se první společnou fotkou ze zkušebny. ■