Přítele těhotné Kardashian viděli v baru s neznámou brunetkou

Přítel Khloe Kardashian Tristan Thompson se prý během návštěvy newyorského baru bavil až moc dobře... Profimedia.cz

Zahraniční média informují, že se Thompson v klubu bavil s přáteli, mezi nimiž byla i dlouhovlasá brunetka. Tu měl políbit. Na fotkách to tak vypadá, muž měl ale na hlavě kapuci, mohlo tak jít jen o důvěrnou konverzaci. Zdroj britského Daily Mailu má ale jasno: „Je mi líto Khloe, protože je těhotná a měla by to vědět. Ale na druhou stranu nechci, aby to věděla,“ říká. Zřejmě se stejnou ženou byl později viděn před hotelem.

Khloe je nejmladší ze slavného trojlístku Kardashianek a s Thompsonem čeká své první dítě (sportovec už má dítě ze vztahu s modelkou Jordan Craig; rozešli se ještě před narozením syna Prince). Starší sestry Kourtney (38) a Kim (37) mají každá po třech potomcích. Nejmladší Kylie Jenner (20) má dcerku, Kendall Jenner (22) se věnuje modelingové kariéře. Celá rodina včetně matky klanu Kris Jenner Thompsona přestala po zveřejnění snímků sledovat na sociálních sítích. ■