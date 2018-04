Nejen nejkrásnější česká biatlonistka Gábina Koukalová bojovala s anorexií: Kdo další vážnou nemocí trpěl?

Tyhle dámy také přiznaly boj s anorexií. Foto: Hermínapress a Michaela Fuereislová

Se svým tajemstvím šla před lety ven i herečka Hana Vagnerová (37). „Souviselo to s mojí povahou. Chtěla jsem být pro rodiče dokonalou,“ odtajnila Hanka, kterou nemoc sžírala během dospívání. „Rodiče i přítel se hodně snažili, byli ze mě vyřízení. Samozřejmě jsem musela spolupracovat s lékaři. Byl to běh na dlouhou trať,“ nechala se slyšet herečka, která má dodnes zvláštní vztah k jídlu a neumí si ho pořádně vychutnat.

Vážná nemoc postihla také Českou Miss 2008 Elišku Bučkovou (28). Ta poruchu příjmu potravy potvrdila v roce 2013. „Lichotilo mi, když jsem byla na mole nejhubenější z holek. Lichotilo mi, když mi nebylo oblečení na přehlídku a když to na mně museli špendlit, měla jsem velikost 34 a potřebu dál hubnout,“ svěřila tehdy Bučková, která byla roky kost a kůže, ale nemoc si dlouho přiznat nechtěla.

V pořadu České televize 13. komnata problémy s anorexií přiznala také herečka Simona Chytrová (55). „Byla jsem psychicky labilnější a to u mě tehdy nastartovalo anorexii. Akorát že tehdy ještě nikdo nevěděl, co to je,“ prozradila manželka režiséra Víta Olmera (75), která trpěla nemocí v dětství, kdy byla talentovanou gymnastkou. „Vážila jsem třicet pět, jeden čas dokonce třicet dva kilo. Už jsem nemohla cvičit a pomalu ani chodit. Posílali mě od doktora k doktorovi, nikdo nevěděl, co mi je,“ popsala své trápení herečka, která s anorexií ležela půl roku v nemocnici.

Anorexie se nevyhnula ani zpěvačce Martině Bárta (29), která Česko v loňském roce zastupovala na pěvecké soutěži Eurovize. Od třinácti let trpěla poruchou příjmu potravy, kvůli které jí šlo o život. V jednu chvíli vážila pouhých 35 kilo. „Anorexie je zvláštní nemoc, změní vám myšlení. Jste chodící mrtvola, vypadá to, že to s vámi každou vteřinu sekne, srdce vám buší, nemáte se ráda, jste agresivní, vulgární na své okolí, ale přitom máte pocit, že jste tlustá,“ zavzpomínala na těžké roky Martina Bárta. ■