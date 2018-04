Světově úspěšná modelingová hvězda z Karlových Varů je v Česku. Soukupová ukázala svou rozkošnou dcerku

Hana Soukupová je s dcerou v Praze. Super.cz

„Mně se tento projekt moc líbí. Líbí se mi, že vidím přesně, že ty peníze putují těmto konkrétním dětem. Jsem ráda, že můžu Báru podpořit,” svěřila se nám ve video rozhovoru Hanka, která s nadšením podporuje projekt Barbary Nesvadbové, které se daří získávat peníze na rehabilitace hendikepovaných dětí.

„Pro každého rodiče je to velmi těžké, když se jeho dítěti něco stane, ať už komplikace při porodu nebo nějaká nehoda. Může se to stát komukoli, a proto si musíme pomáhat,” říká hvězda světových přehlídkových mol.

Hana má v životě vše, o čem může žena snít - hvězdnou kariéru, milujícího manžela a dvě zdravé děti. Proto by to chtěla osudu vracet. „Teď, když jsem maminkou, tak si uvědomuju, co je to nejdůležitější,” říká Hana Soukupová. ■