Podpořit ho nepřišla přítelkyně Nikola, ale jeho tanečnice: Proč David Gránský vyrazil na soutěž krásy právě s ní?

David Gránský Super.cz

"Letos to vyšlo tak, že jsem byl u všech castingů, na semifinále a budu i na finále 7. května v Divadle Pod Palmovkou. Takže dívky sleduju už od začátku. I tak ale bylo těžké, když jsme s Kubou Kotkem měli možnost dát svoji divokou kartu a posunout jednu dívku z devětačtyřiceti rovnou do semifinále," řekl nám David.

Gránský je fešák, ale sám by si na soutěž v mužské kráse, i když by se ve svém věku klidně ještě mohl přihlásit do Muže roku, netroufl. "S mojí postavou v plavečkách by se hodně zasmáli. Ve Tváři to mohlo vypadat jinak, trochu jsem na sobě zamakal, ale pomohli i maskéři, když mi ten břišní pekáč trochu vykonturovali," smál se.

"Holky to mají jednodušší, protože si můžou pomoct i nějakou plastikou. Ale nad tím jsem fakt neuvažoval. I když prsa si nechávají dělat i chlapi. Ale nožů a skalpelů se bojím, tak na to u mne nikdy nedojde," ujistil nás Gránský. ■