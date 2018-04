Svalnatý vegan Miro Šmajda si po letech našel holku: Tohle je jeho Kačenka

Miro Šmajda Super.cz

Je to jedenáct let, co se vzdal masa a je přísným veganem. Přesto si zpěvák Miro Šmajda (29) udržuje svoje namakané tělo. Ale určitě nejen na ně sbalil svoji přítelkyni. Trvalo to pár let, než si našel novou známost, kterou přišel ukázat médiím. Brunetka Kačenka ho doprovázela i na křest CD Groove Army, kde byl jedním z kmotrů.

Tam nás překvapil nejen přítomností přítelkyně, se kterou strávil dva měsíce cestováním po Asii, ale ještě svojí zajímavou dietou. "V únoru to bylo jedenáct let, co jsem na raw food. Ale stojím si za tím, že pivo a víno jsou přírodní nápoje. Jím jenom ovoce a zeleninu, ale pivo a víno piju. Nějakou neřest přece musím mít. Dám si jablko a zapiju to vínem," svěřil.

Prý se bez tučnějšího základu, který se před pitím alkoholu doporučuje, klidně obejde. "Jsem jiného názoru. Když pijete na lačno, tak vám to sice rychleji stoupne do hlavy, ale zase se toho rychleji zbavíte, protože metabolismus ničím dalším nezatěžujete," zní Mirův nevšední recept, který by ovšem nemusel u každého fungovat tak dobře jako u něj.

Dostali jsme se i k nové SuperStar, v této soutěži skončil Miro druhý za Martinem Chodúrem (28) v roce 2009. Své následovníky ovšem nesleduje. "Ne, že bych proti tomu něco měl, ale už od čtrnácti let se na televizi nedívám. Nekoukal jsem ani na tu naši, tedy to jsem ani nemohl, když jsem se účastnil, ale nedíval jsem se ani na záznamy," uzavřel Miro, který momentálně pracuje na své čtvrté sólové desce a další točí s kapelou Walda Gang. ■