Smůla se jí lepí na paty. Po roce a půl má Nosková konečně volno, na vysněnou dovolenou ale odletět nesmí

Míša trpěla ztrátou sluchu. Herminapress

Již jsme vás informovali o tom, že Míšu Noskovou (35) v poslední době trápilo zdraví. Muzikálová zpěvačka následkem skřípnutého nervu v krční páteři přestala slyšet na jedno ucho, a z toho důvodu musela jezdit do Nemocnice Na Homolce na kapačky.

Sluch se zpěvačce ve velké míře vrátil, ona se ale rozhodla naordinovat si odpočinek. „Čeká mě zasloužené volno, protože jsem poslední rok a půl neměla ani chvíli klid a zkoušela jeden muzikál za druhým,” říká.

Ke své lítosti ale byla nucena kvůli svému zdravotnímu stavu zrušit dlouho plánovanou dovolenou, kam se s manželem Ondřejem Báborem těšili. „Měla jsem letět do Asie, ale lékaři mi nedoporučili cestovat, takže jsme s manželem všechno zrušili,” krčí rameny Nosková a jedním dechem dodává: „Měli jsem letět do Singapuru a na Bali. Naštěstí bylo možné let zrušit a vrátili mi kompletně všechny peníze za letenky.” ■