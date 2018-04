Zpěvák slavné kapely šokuje: Jeden ze známých světových hitů složil zfetovaný

Marian Gold otevřeně přiznal, že si prošel drogovým obdobím plným experimentů. Profimedia.cz

Německá kapela Alphaville patří už téměř čtyři desítky let mezi nejúspěšnější a nejpopulárnější skupiny na světě. Mezi jejich největší hity patří písně jako Forever Young či Big in Japan. A právě o okolnostech vzniku druhé písně prozradil zpěvák skupiny Marian Gold šokující detaily.

„Píseň Big in Japan byla inspirována slavnou drogovou knihou My děti ze stanice ZOO. Lidé si sice mysleli, že tam popisujeme nějaký náš výlet do Japonska, ale celá ta písnička je jen o drogách. A já vám můžu říct, že v době jejího vzniku jsem byl pod jejich vlivem také. Tehdy jsem bral drogy neustále a bylo mi jedno i jaké, bral jsem všechno, co jsem někde získal,“ přiznává s mnohaletým odstupem Gold.

Ten musel kvůli užívání omamných látek dokonce na léčení. „Byli jsme parta normálních kluků, co dělá hudbu. Jenže pak jsme vydali první desku, která se stala velkým hitem a přišla sláva a peníze. No, a my jsme si to všechno chtěli pořádně užít ve stylu sex, drogy a rokenrol,“ vysvětluje zpěvák Alphaville. A i u této kapely platí slavné heslo, že co tě nezabije, to tě posílí. Alphaville vydrželi, a tak koncertují i nyní po celém světě.

V říjnu pak kapelu čekají dvě vystoupení i u nás - v Praze a v Příbrami. „Když to dobře dopadne, tak se mi podaří ukecat Karla Gotta, abychom si společně zazpívali písničku Forever Young neboli Být stále mlád. Tak snad se mi to podaří,“ vzkazuje Marian Gold. ■