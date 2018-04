Muzikálový zpěvák Peter Pecha: Před pár měsíci se zasnoubil, teď se chce stát otcem

Zpěvák chce mít rodinu. Super.cz

Loni na Vánoce se muzikálový zpěvák Peter Pecha (28) vyslovil a požádal svou dlouholetou přítelkyni Kateřinu o ruku. Přichystat romantický moment mu dalo zabrat, a tak se do plánování svatby příliš nehrne. „My jsme spolu už víc než osm let, svatba se plánuje na příští rok, takže 2019. Zatím ji v tom absolutně nechávám, nemám na tohle koule,“ prozradil Super.cz zamilovaný Pecha.

„Když má nějaký nápad, tak mi ho ukáže a společně to zkonzultujeme, ale zatím se do toho já osobně neangažuju,“ svěřil se smíchem zpěvák, který má teď plnou hlavu práce na divadelních prknech. Když zrovna neřeší svá představení, doma už také probírají, že by měli rádi o jednoho člena domácnosti víc.

„Nad rodinou samozřejmě přemýšlíme, je nám to v tento moment asi jedno, když to přijde, tak to přijde a nebráníme se tomu,“ prozradil Peter, který by se už rád stal otcem. ■