Po synech Hložka a Soboty se do Muže roku hlásí i ten Trávníčkův: "Kečupák" neoplývá svaly, ale šarmem ano

Pavel se účastnil druhého kola castingů, které proběhly minulý víkend. Co mladému muži chybělo na svalech, vynahradil podle prezidenta soutěže Davida Novotného bezprostředností a komediálním umem.

„Mne sem dostrkala Monika Trávníčková, manželka mého táty. O castingu se dozvěděla na Facebooku a tak dlouho do mne hučela, až jsem si řekl, že to zkusím,“ smál se Pavel, který na sebe upozornil už v pěti letech, kdy hrál v hojně vysílané reklamě na kečup.

„To už je dávno, to mně bylo pět a teď je mi dvacet osm. Aktuálně hraji v Kalichu v Krysaři či v Branickém divadle s Uršulou Klukovou a Patricií Solaříkovou v představení Holky na inzerát. A tam hraju i ve slipech. Já vím, že jsem hubený, ale mým snem je zapracovat na postavě a konečně mít nějaký ten sval. Už jsem se domlouval tady s Matyášem, že by si mne vzal do parády,“ poprosil o pomoc toho nejpovolanějšího, aktuálního Muže roku Matyáše Hložka. Ostatně ani on nevypadal loni na castingu tak dobře, ale do finále na sobě pořádně zamakal.

Jestli postoupí do finále Muže roku, bude to překvapením nejen pro něj a jeho přítelkyni, ale hlavně pro maminku, herečku a dabérku Helenu Dytrtovou. „Že jdu na casting, jsem řekl jen přítelkyni. Moje máma o ničem neví. Jsem sám zvědavý, co na to řekne,“ uzavřel. ■