Urostlému herci (50) manželství se slavnou kolegyní nevyšlo: Našel si místo ní bývalou miss (26)

Liev Schreiber si našel mladší partnerku. Profimedia.cz

Liev Schreiber (50) tvořil 11 let manželský pár s kolegyní Naomi Watts (49). Po rozvodu mu dělá společnost výrazně mladší žena.

Smutek ze zkrachovalého manželství už herce z filmů Spotlight či Satan přichází netrápí. Společnost mu dělá krásná Taylor Neisen, která by teoreticky mohla být jeho dcerou. Od sebe je dělí 24 let. Schreiber je však tatínkem podstatně mladších potomků. S Naomi Watts spolu mají desetiletého Alexandera a devítiletého Samuela, které vzal Liev nedávno do kina na premiéru animovaného filmu Psí ostrov, v němž zazní jeho hlas.

Psy má herec ve velké oblibě. S mladší přítelkyní v New Yorku venčil svého domácího mazlíčka Woodrowa, kterého se ujal loni na podzim. Herec i bývalá Miss Jižní Dakota v parku působili dost nenápadně a zapadli mezi další pejskaře. ■