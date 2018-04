Skončí jako kuchařka na plný úvazek? Aneta Vignerová se chystá seknout s modelingem

Modelka plánuje začít v jiném oboru. Super.cz

Devět let po triumfu v soutěži krásy má Aneta Vignerová (30) stále bezchybné křivky, které jí může kdejaká začínající modelka jen závidět. I přesto přemýšlí Miss ČR 2009 o tom, že by pózování před fotoaparátem a přehlídková mola pověsila na hřebík.

„Jsem trochu lenivá, zahraničí mě už neláká, už nejsem žádná kariéristka, už jsem dostatečně stará na to, abych někde něco budovala venku. Pomalu, ale jistě se budu muset udávat nějakým jiným směrem, protože už mě ten modeling až tak nenaplňuje, přeci jenom už je to dlouhé," svěřila Super.cz modelka s tím, že zatím neví, v jakém oboru by se chtěla uplatnit. „Uvidíme, kam mě to zavane, možná budu kuchařka na plný úvazek,“ řekla Aneta.

Ač je to k nevíře, pohledná brunetka je již pár měsíců nezadaná a myšlenky na rodinu tak zatím odkládá. „Přichází, když je muž a žena dohromady. Nad mateřstvím momentálně vůbec nepřemýšlím, jsem sama,“ dodala Vignerová. ■