Principál divadla Semafor Jiří Suchý: Skončil o berlích

Divadelní režisér a textař si poranil nohu.

Nepříjemné zranění donutilo jinak činorodého šéfa divadla Semafor Jiřího Suchého (86) dát si pauzu. Kvůli ukrutným bolestem v noze musel do nemocnice. „Nic jsem si nezlomil, ale uskřípl jsem si nerv. Nebo lépe - uskřípl se on, sám od sebe, já si to nepřál,“ svěřil se Suchý.