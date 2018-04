Tenhle rocker nahradil zraněného Viktora Dyka v pěti představeních: Každé se učil jenom týden

Petr Kutheil zaskočil za Viktora Dyka v rockových operách. Super.cz

Hlavní jevištní náplní exmanžela Ivany Jirešové (40), muzikanta Viktora Dyka, bylo vystupování v rockových operách. Již v dubnu by se měl do některých vrátit, ale několikaměsíční absence kvůli vážnému zranění , si vyžádala, aby ho někdo nahradil.

Operativně hned do pěti představení naskočil jeho kolega Petr Kutheil, jehož si můžeme pamatovat i z talentové soutěže Hlas Česko Slovenska. "Bylo to potřeba, tak jsem se to naučil a snad jsem obstál, protože jedno představení, Vymítač, které mělo teď premiéru, už by mi mělo zůstat," řekl Super.cz.

"Každý týden jsem se naučil jednu rock operu, takže mě potěšilo, že ještě v sedmatřiceti mi pořád ty věci lezou do hlavy a jsem po tom rockovém životě se spoustou mejdanů pořád schopný do toho mozku něco dostat. Navíc jsou tam úplně jiní lidé, než jsem zvyklý z ostatních divadel, pomáhají si a drží si palce. Nejde jim jenom o sebe. A jsem hrozně rád, že můžu hrát s Kamilem Střihavkou (53) a Honzou Toužimským, což jsou takové moje vzory," dodal. ■