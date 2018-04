Hodně komplikovaná rodinná situace: Kavalčíkova těhotná partnerka má dvě děti ve střídavé péči, půl týdne tráví na Moravě

Michal Kavalčík s partnerkou Zuzanou Super.cz

S párem jsme si povídali křtu bubenické show Groove Army, což jejich potomek kvitoval tím, že se v bříšku probudil. Michal dokonce žertoval, že z toho randálu mohla Zuzka předčasně porodit, což by rozhodně nebylo ideální. Termín mají až v létě, začátkem července.

A jak to tedy mají s přípravami na miminko? "Pokojíček na Moravě u Zuzanky už je skoro připravený. A teď ještě musíme doupravit pražský pokojíček," vyšlo najevo, že pár spolu soustavně nebydlí v jedné domácnosti.

"Půlku týdne trávíme v Praze, druhou půlku na Moravě. A tak to bude nejspíš dál," řekla nám Zuzka, která má z předchozího vztahu dvě děti. "Když já jsem v Praze, tak jsou děti u svého tatínka. Já mám děti většinou od čtvrtka do pondělí. A poslední dítě bude, aspoň do doby, co budu kojit, jezdit se mnou," pokračovala. A pak snad bude hlídat její expartner? "No to asi ne, i když vycházíme výborně. To nejmladší bude asi takové kosmopolitní," odpověděla.

Syna má z bývalého vztahu i Michal. "My se vídáme prakticky denně, dělá divadlo, tak ho vozím na divadelní kroužek, anebo na nějaké sporty. Teď jsme byli o víkendu spolu. Nemáme žádnou ustálenou rozdělenou péči nebo návštěvy," vysvětlil Kavalčík. "Oba máme ty bývalé polovičky v pohodě, takže s ena obou frontách dokážeme nádherně domluvit. Je to výhra a základem je, že když má člověk děti,, nemůže se chovat tak, aby jim škodil," uzavřeli oba. ■