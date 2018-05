Krásná misska klame tělem. Ve skutečnosti vede s manželem hokejistou rozsáhlou farmu zvířat

Tohle byste do křehké blondýnky neřekli. Foto: archiv BVV (4x)

A protože je Jaroslav nimrod, chtěla mu vybrat nějak pěkný dárek. „Mrzí mne, že tu se mnou není, kdyby dnes nehráli zápas, určitě bychom ho z pavilonu myslivosti nedostali. Myslím, že by na veletrhu i přespával,“ usmívá se Lucie. U historického kočáru z první republiky se potkala s Vandou Hybnerovou a Alešem Hámou, který je také vášnivý myslivec a na veletrhu Silva Regina bývá častým hostem. Lucie se také šla podívat na dřevosochání a obdivovala, jak dřevorubci motorovou pilou doslova válejí a vytvářejí krásná umělecká díla. Zato k loveckým zbraním se vůbec nehlásila ani je nechtěla vyzkoušet. Když její manžel hraje play off, pak prý nejraději relaxuje právě na lovu nebo při farmaření a mít zvířata u domu byl jeho nápad. Dnes mají stádečko muflonů, ovcí a koz, nechybí krůty, perličky ani slepice.

Lucii péče o zvířata nezatěžuje, právě naopak. Když není Jaroslav doma a nemůže pomoci tchán, musejí třeba nahánět zaběhlé ovečky, zkrátka postarat se. Společně s dcerkami (7 a 3) si to však užívají.

Držitelka titulu Česká Miss 2007 se dokonce stala ovčí babičkou. „Kojila jsem střídavě dceru a po dvou hodinách z lahve i ovečku, kterou maminka nechtěla. Bylo to náročné, ale nelituji. Dodnes když přijdu a zavolám ’ovce, ovce’, přiběhne za mnou a slyší na to. A protože už má svoje jehňátka, jsem vlastně takovou ovčí babičkou,“ vzpomíná na náročné tři měsíce misska. Nebála se ani pomoci ovci při složitém porodu, prostě to nastudovala přes internet, navlékla rukavice a chopila se díla.

S dcerkami by si časem chtěly dopřát ještě koníka, nebo na něm alespoň začít jezdit. „My tři koně milujeme, ale manžel z nich má respekt, bojí se pádů a úrazů. Třeba začneme na ponících a časem ho obměkčíme. Zatím nám stačí si je aspoň někde pohladit,“ říká Lucie. ■