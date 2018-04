Tohle jste o hlasu Prostřena nevěděli. Kromě koní vlastnil dost neobvyklého parťáka, o kterého ale přišel

Miluje herectví, ale i zvířata. Foto: archiv BVV (4x)

„Husáka jsme dostali jako dárek, byl to spíš takový danajský dar. Pořídili jsme mu husu, aby mu nebylo smutno. Protože byl u koní, utrpěl husák tři zranění – šlápli na něj, vykopli mu oko, zlomili nohu. Všechno přežil a najednou zmizel, pravděpodobně ho odnesla liška,“ smutně vzpomíná jinak stále vesele naladěný Václav Vydra. No a protože zůstala husa sama, pořídili ji nového husáka. Ten se prý zatím drží.

Václav Vydra si se svou ženou cestou na představení do Olomouce odskočil do Brna na zemědělský veletrh Techagro. Tam si místo husy pochoval malé kuřátko, pohladil kravku a do náruče vzal krásné jehně. Zvířata má rád a jako zemědělec-amatér se poohlížel i po nějaké technice na statek. Moc strojů si však neprohlédl, protože dav lidí na výstavišti ho nechtěl pustit. Místo plánované obhlídky mulčovačů, lučních bran a manipulátorů tak věnoval svůj čas návštěvníkům, kteří si odnesli selfíčko s oblíbeným policajtem z Kameňáku. „Tak je to vždycky,“ usmál se herec. „Musel bych si vzít kuklu, a i tak by mě určitě poznali. Jste to opravdu vy pod tou kuklou? Už to slyším.“ ■