Jaroslava Obermaierová alias Nyklová z Ulice slaví 72. narozeniny. Víme, s kým a kde se bude veselit

Jarka oslaví své narozeniny s přáteli. Michaela Feuereislová

„Dnes netočím, mám volno. Teď akorát jste mě zastihli, kdy sedím s Járou (se synem - pozn.) na obědě. Jsem moc ráda, že nejsem v Praze a že už je hezké počasí,“ sdělila Super.cz herečka, která chystá i menší oslavu. „Cestou na chalupu se stavíme v cukrárně pro dorty, pozvala jsem odpoledne sousedky, tak bude taková malá decentní oslava,“ práskla Jarka.

Při operaci lékaři herečce sešroubovali zlomený kotník, musí proto stále docházet na pravidelné kontroly, i přesto už naplno naskočila do všech svých povinností. „Samozřejmě to cítím, bolí to. Ale pracovat musím, točím Ulici a stále hraji Hadravovou v muzikálu Mýdlový princ v Divadle Broadway,“ dodala závěrem našeho hovoru oblíbená herečka. ■