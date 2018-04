Muzikálový krasavec se chce se zbavit ceny Thálie: Co ho k tomu vede?

Peter Pecha získal letos divadelní cenu. Super.cz

Dřina nejen na divadelních prknech, ale i v posilovně se mu vyplatila. Peter Pecha (28) získal letos za titulní roli boxera v muzikálu Rocky cenu Thálie. „Bylo to úžasné. Budu vypadat jako Karel Gott, ale já jsem to opravdu nečekal. Letos jsem měl pocit, že v té kategorii je opravdu velká konkurence,“ svěřil zpěvák, který uvažuje o tom, že si ji doma jako lapač prachu nenechá.

„Cena je zatím vedle televize, hned vedle krabice, ve které jsem si ji přinesl, buď jí najdeme lepší místo, nebo bych ji chtěl časem vydražit a tu částku, která by za to byla, bych použil na charitativní účely,“ svěřil Pecha, který už s muzikálem Rocky skončil a nyní nastoupil do představení Mamma Mia! a připravuje se na novou roli v muzikálu Trhák. ■