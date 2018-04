Exkluzivní informace po pádu Bohdalové: Přesně si nepamatuje, co se stalo. Ale modřiny ji od hraní neodradí

Jiřina Bohdalová Michaela Feuereislová

Zpráva o tom, že musela být Jiřina Bohdalová (86) po pádu ze schodů hospitalizovaná, znervóznila všechny její fanoušky. Doposud nebylo úplně jasné, co se v jejím hostivařském domě událo, a jak vážné jsou následky zranění. Nyní její dcera Simona Stašová (63) promluvila pro Super.cz o aktuálním stavu své maminky.

„Máma se skutálela ze schodů. Přesně si nepamatuje, co se stalo. Po takovém zážitku byla v šoku a byla dezorientovaná,” uvedla Stašová a dodala: „Kdybych takhle upadla já, tak bych se nejspíš rychle oklepala, ale ona bude mít přece jen za měsíc osmdesát sedm let, to je úplně jiná situace.”

Bohdalovou převezl do nemocnice její dvorní režisér Petr Zelenka. Tam herečka podstoupila CT mozku, aby se vyloučilo krvácení, a další vyšetření, která dopadla negativně. „Zaplať pánbůh neměla ani nic zlomeného,” říká Stašová, která do dneška s maminkou trávila veškerý čas.

Po zranění byla herečka nucena zrušit svá představení. Jednak byla potlučená, navíc mohly léky proti bolesti ovlivnit její schopnost vzpomenout si na text. Už ve čtvrtek by však měla Bohdalová podle všeho opět vystoupit před publikem, a to v Divadle Na Jezerce v hlavní roli představení Generálka. Po dobu představení královna české komedie téměř nesejde z jeviště a její role má spoustu složitých dialogů. Není divu, že zavládly obavy, jestli to zvládne. „Potřebujeme ji dostat na jeviště. Jakmile tam vstoupí, tak má vyhráno,” říká Simona.

Jiřina Bohdalová během své kariéry rozdávala radost lidem napříč generacemi a pevně věříme, že v tom bude dál pokračovat. „Tam nahoře asi vědí, kolik radosti rozdala lidem a kolika lidem svým humorem pomohla, tak to neskončilo špatně,” dodává Simona Stašová. ■