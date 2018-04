Módní blogerka z reality show se vystavovala na pláži: V červených plavkách vynikla její nová ňadra

Amber Turner byla hvězdou pláže v Dubaji. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Přítomnost fotografů ji ani v nejmenším nezarazila ani na dovolené v Dubaji, kam si obletovaná blondýnka vyrazila s kamarádkou.

Amber se nakrucovala před pány s fotoaparáty v červených bikinách. S drinkem v ruce nenechala nikoho na pochybách o tom, že si dovolenou umí užít. V plavkách obzvlášť vynikl její vylepšený hrudníček, který si před časem nechala operovat.

Amber si totiž myslí, že s většími ňadry dosáhne vyšší prestiže. Hvězda britské show The Only Way Is Essex natěšeně pokukuje po dalších televizních nabídkách, a kdyby jí to pomohlo, klidně by se na pláži i svlékla. Zatím si ale vystačí s rajcovními gesty a pózováním v plavkách. ■